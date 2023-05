Ambulanze e nuovi mezzi La Fondazione Caript in aiuto delle associazioni

Non si ferma il cammino intrapreso, oramai da sette anni, dal bando "Mettiamoci in moto!" della Fondazione Caript che serve per sovvenzionare progetti delle associazioni di volontariato del territorio che hanno intenzione di rinnovare, o semplicemente ristrutturare, mezzi motorizzati destinati al trasporto sociale o a quello di emergenza urgenza. Per l’edizione 2023, adesso ufficialmente conclusa, sono stati complessivamente premiati sedici progetti per un totale di 294.323 euro che fa salire la somma dall’inizio a 2.147.896 euro che corrisponde a ben 109 mezzi che hanno beneficiato di manutenzione straordinaria oppure sono stati acquistati ex novo.

Uno dei filoni maggiormente innovativi del bando 2023 riguarda la Misericordia di Pistoia che potrà dotarsi di una nuova ambulanza attrezzata con i più avanzati presidi sanitari per il soccorso d’urgenza, come a esempio il cardiografo che consente di trasmettere in tempo reale al 118 gli esiti degli elettrocardiogrammi effettuati a bordo. "E’ grazie a questo tipo di dotazioni che Pistoia ha i dati sulla ripresa da arresto cardiaco superiori a qualsiasi altra parte d’Italia – sottolinea il direttore dei servizi della Misericordia, Riccardo Fantacci – adesso le nuove norme impongono alle associazioni di mantenere le ambulanze nel comparto dell’emergenza per non più di cinque anni. Rinnovare il parco mezzi, dunque, è fondamentale per potere continuare ad assicurare alla nostra comunità servizi essenziali". Facendo una panoramica generale, complessivamente al settore sanitario arriveranno 154.323 euro: oltre a Pistoia, le altre beneficiarie sono Misericordia Pieve a Nievole, Croce Verde Pistoia, Pubblica Assistenza Avis Buggiano, Croce Verde Lamporecchio, Pubblica Assistenza Uzzano e Soccorso Pubblico di Larciano. Tutte queste entità potranno, dunque, dotarsi di una nuova ambulanza per gli interventi in emergenzaurgenza. "Anche quest’anno – commenta il presidente di Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri – il bando ha riscosso una grande attenzione da parte delle associazioni di volontariato del nostro territorio. È la conferma che sostenere il rinnovo del parco mezzi significa contribuire concretamente a rendere possibili servizi essenziali, come quelli del trasporto sanitario e quelli legati al welfare locale". Per quanto riguarda il sociale, invece, la somma complessiva è di 140mila euro che sarà ripartita tra le sezioni di Treppio, Momigno, Popiglio e Gello della Misericordia; le sezioni di Prunetta e Le Grazie della Croce Verde; Croce Rossa Pescia e San Marcello Pistoiese e Auser di Montale. I contributi sono per l’acquisto di furgoni per il trasporto di disabili e anziani, di veicoli per servizi sociali e di un’ambulanza di tipo B per i trasporti in codice bianco.

