"Ambasciatore orticoltura" Prestigioso premio a Sogni

PISTOIA

Importante riconoscimento in Inghilterra per Stefano Sogni, direttore commerciale di area dell’azienda Zelari Piante nei giorni scorsi presente al ‘Four oaks trade show’, principale mostra di piante inglesi, festeggiando anche il settantesimo anno di attività. Stefano Sogni, pistoiese, per la sua lunga attività nel mondo vivaistico è stato insignito del titolo di merito di ‘Ambasciatore per l’Orticoltura’ ad opera, appunto, della principale mostra di piante inglesi, della principale rivista vivaistica inglese e dopo consultazione di un selezionato panel di esperti. Un riconoscimento che rende onore all’interessato, alla storica azienda Zelari attiva da 70 anni e a Pistoia.

"Ambasciatore per l’orticoltura – spiegano da Zelari Piante – nel senso anglosassone del termine. In senso lato ‘Ambasciatore’ è una persona che rappresenta la propria comunità impersonandone i valori e comunicando il messaggio che la rappresenta. E sicuramente Stefano Sogni, nei suoi 40 anni di attività nel mondo scientifico e applicato alla pratica del vivaismo pistoiese è stato buon rappresentante del settore e divulgatore dei messaggi a questo collegati. Relatore in conferenze internazionali ed insegnante in corsi post-laurea anche questi internazionali, autore di oltre cento articoli su riviste specializzate e di due libri, una passione trasparente per tutti gli aspetti del vivaismo in senso lato, da 35 anni con Zelari Piante di cui è da lungo tempo direttore commerciale di area con le conseguenti continue relazioni con clienti ed enti internazionali".

"Stefano Sogni – sottolineano ancora da Zelari Piante – sicuramente impersona il prototipo di una persona che al settore ha dato molto, e da cui molto ha avuto, contribuendone allo sviluppo". Stefano Sogni ha manifestato il proprio orgoglio per il riconoscimento ottenuto, sperando di poter essere di esempio per i giovani che si affacciano adesso a questo comparto così problematico ma che ogni giorno ti può donare tante piccole gioie, da un fiore che schiude, ad un aranceto profumato, ad un prato verde, senza andare oltre, se sai coglierle, accettandolo per quello che è e riuscendo ad amarlo pur nella sua complessità.

Piera Salvi