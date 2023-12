Alta efficienza e attenzione all’ambiente

Con il progetto di rinnovo sono stati inaugurati nuovi spazi come il giardino valoriale, progettato dall’architetto Christophe Gautrand. Una vera e propria oasi verde, di oltre 5.500 mq, che simboleggia l’armonia tra ambiente lavorativo e natura, evidenziando l’impegno di Conad Nord Ovest verso la biodiversità. Inaugurato anche l’Auditorium da 100 posti, uno spazio aperto e condiviso, pensato per essere un punto di incontro e scambio per la comunità, dimostrando la volontà della Cooperativa di essere un attore proattivo nel tessuto sociale di Pistoia. "Abbiamo la nostra sede a Pistoia fin dagli anni ’60. – ricorda il Presidente di Conad Nord Ovest Roberto Toni -. Un percorso di successo realizzato grazie all’impegno, la passione, la professionalità di uomini e donne che in tanti anni hanno dedicato buona parte di sé ad un progetto comune". Al centro dell’intervento di rinnovamento e ampliamento della sede: l’installazione di oltre 1.400 mq di pannelli fotovoltaici, l’adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo e l’installazione di stazioni di ricarica elettrica per le auto, esempi tangibili di come ogni decisione sia stata presa con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e incrementare l’efficienza energetica.