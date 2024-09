Alma, cane da salvataggio. Soccorrerà le persone in mare in nome del ’Nuotatore Volante’

Piana (Pistoia), 29 settembre 2024 – I giovani talenti diplomati nei Conservatori Italiani ed Europei dell’orchestra Emanuele Muzio, diretti dal maestro Tommaso Giannoni, hanno suonato sul palcoscenico del teatro Manzoni di Pistoia, sabato 21 settembre, nel concerto sinfonico di beneficenza dedicato a Giacomo di Napoli, il ventenne aglianese che perse la vita l’11 luglio 2022 a Castel Viscardo (Terni) mentre, in aliante, si preparava ai campionati mondiali. Il giovane direttore d’orchestra era amico del campione di volo prematuramente scomparso tanto che in un breve video proiettato al termine dello spettacolo, appaiono i due amici insieme su un aereo in volo pilotato da Giacomo.

Per il secondo anno il “Gran Galà a Giacomo” ha fatto il tutto esaurito nel teatro pistoiese, con il pubblico deliziato dalle arie dei compositori che hanno fatto la storia della lirica come Verdi, Puccini, Mascagni. Allo spettacolo hanno partecipato anche il tenore Luca Pacini, il coro “Prato Lirica” e il cantante Daniele Narducci, anche lui amico di Giacomo. Tanta emozione poi, a concerto terminato, quando è stato ricordato Giacomo con alcuni filmati in cui il giovane campione parla della sua esperienza sportiva e pronuncia il suo motto: “Nella vita, come nello sport, o si vince o si impara, non si perde mai”. Motto che adesso l’associazione Giak Nuotatore volante ha fatto proprio, continuando in nome del giovane a portare avanti le sue passioni e i suoi valori, come la solidarietà e l’aiuto ai più fragili e alle persone in difficoltà.

E’ in nome di quei valori che, a conclusione della serata, è stato donato un cane, una femmina di nome Alma, alla “Scuola Italiana Cani Salvataggio Sics”, organizzazione mondiale dedita alla preparazione dei cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori, e associazione di volontariato di Protezione Civile senza scopo di lucro. Giacomo infatti non era solo un giovane talento sportivo di volo, ma praticava anche il nuoto a livello agonistico ed era diventato assistente bagnanti e Istruttore di nuoto.

Al Galà, sostenuto da diversi sponsor e patrocinato del comune di Pistoia, era presente anche il vicesindaco Anna Maria Celesti. “Questa serata ha messo in evidenza il talento, la volontà e la determinazione dei giovani – ha detto Anna Maria Celesti riferendosi ai musicisti dell’orchestra giovanile – Voglio dire grazie a Gennaro e Cristina, genitori di Giacomo, e a tutta l’associazione, per averci dato queste emozioni e per tener fede ai valori di Giak, soprattutto alla sua bontà”.

