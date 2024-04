All'"Orto automatico" il trofeo EYE Pistoia: a firmare il progetto, ragazzi di 16 anni

Pistoia, 19 aprile 2024 - "Orto automatico", ossia un orto domestico per coltivare prodotti homemade genuini, ha vinto il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Pistoia 2024. Al termine della giornata delle idee del percorso di innovazione imprenditoriale EYE Ethics & Young Entrepreneurs, una giuria di esperti ha selezionato il progetto presentato da un gruppo di giovanissimi di 16-17 anni: Rachele Conti, Erika Nuti, Stefano Pomposi, Gabriele Pratola, Alessandro Villani, tutti studenti delle scuole superiori pistoiesi, hanno ottenuto la possibilità di approfondire la loro idea attraverso una rete di professionisti e imprenditori, fino a farla diventare realtà. Hanno anche vinto un premio realizzato dalle aziende di Cna Toscana Centro Creazioni Milly e Creative Lab. I ragazzi hanno partecipato ad EYE Ethics & Young Entrepreneurs, percorso di educazione imprenditoriale etica organizzato da Artes Lab: gli studenti dell’ITS “Fedi- Fermi” e del Liceo statale Niccolò Forteguerri hanno incontrato imprenditori ed esperti del settore imparando le basi dell’imprenditoria etica, per poi provare poi a dar vita a una propria idea. Le migliori sono approdate alla fase finale e a un contest ospitato nella sede di Cna Toscana Centro. Gli stessi autori delle idee le hanno presentate alla giuria di persone del mondo dell'impresa. "Orto automatico" è stata valutata ORTO come la più concreta, innovativa e realizzabile. Ha ottenuto anche la menzione speciale che le permetterà di accedere alla selezione per il premio di Alta Toscana Innova, la società di venture capital che sostiene i progetti imprenditoriali più promettenti realizzati da studenti dell’alta Toscana. Tra gli studenti che hanno partecipato al percorso organizzato da Artes Lab insieme ai due istituti superiori, al GGI di Confindustria Toscana Nord e ai Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro con il patrocinio del Comune di Pistoia e Regione Toscana, sono state consegnate anche alcune menzioni speciali: i voti social hanno premiato SPEEDY SHOP, App per la mappatura dei prodotti dei centri commerciali di Diletta Callaioli, Greta Finizzola, Giulia Forniti, Karine Menchi, Christian Pastore I mentor del progetto hanno assegnato la menzione a ADAPTIFY, Robot per il recupero della scrittura e della mobilità dei disabili tramite controllo vocale di Samuele Angiovini, Giulio Pacini, Lorena Reitano, Giacomo Sellitto, Eleonora Tesi La menzione AlumnEYE, assegnata da giovani che partendo dai banchi di scuola con il progetto EYE hanno poi avviato una loro attività imprenditoriale, è andata a LUKE, guida con intelligenza artificiale per non vedenti di Giada Amato, Lorenzo Baldecchi, Noemi Donnini, Simone Ruggeri, Stefano Voicu I vincitori delle menzioni concorreranno alla finalissima regionale con gli altri studenti coinvolti nel Progetto Eye di Prato, Firenze, Arezzo e Mugello: in palio il Trofeo EYE Toscana e il premio di 1000 euro promosso dalla società benefit Coleliwork. Se lo contenderanno il 5 giugno nella sede della presidenza della Regione. Durante la giornata delle idee, Cna Toscana Centro ha consegnato ad Artes Lab un assegno da mille euro come contributo per il percorso formativo Eye Pistoia.