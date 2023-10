Allerta arancio per temporali e piogge intense La protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti. Piogge e temporali di forte intensità interesseranno la Toscana per tutta la giornata, con possibili eventi di piena sui corsi d'acqua principali. Massima attenzione.