Alle urne di sabato, è la prima volta. Oggi ultimo giorno per scegliere. Chi deciderà per noi in Europa

PISTOIA

La novità assoluta, per i pistoiesi oltre che per tutta l’Italia, delle elezioni in svolgimento il sabato pomeriggio, dalle 15 alle 23, è stata assorbita considerando che è andata a coincidere con il primo vero weekend estivo e in tanti sono scappati dalla calura della pianura per dirigersi verso mari o monti.

Alla fine, nelle prime otto ore di voto per le Europee e le Amministrative (in 11 comuni su 20 della provincia), l’affluenza è stata del 17,02%.

Oggi sarà la giornata decisiva: le urne apriranno all’alba, ovvero alle ore 7, per chiudere alle 23 e, subito dopo, inizieranno le operazioni di scrutinio esclusivamente per le elezioni Europee. Ricordiamo che, il 26 maggio 2019, in provincia di Pistoia l’affluenza fu del 62,51%: ci saranno, rispetto ad allora, più persone col diritto di voto visto che si passa dai 233.378 di cinque anni fa ai 235.105 di oggi: resta da vedere se questa tendenza al segno più si ritroverà anche nella percentuale dei presenti.

Per poter esercitare il diritto/dovere di esprimere le proprie preferenze nell’urna, bisogna presentarsi al proprio seggio territoriale muniti di documento di riconoscimento (carta d’identità o patente di guida) e tessera dove il presidente di seggio apporrà la presenza del votante: per chi quest’ultima l’ha smarrita, o semplicemente l’ha completata, nei vari comuni gli uffici elettorali effettueranno aperture straordinarie per tutti coloro che ne sono privi.

La provincia di Pistoia fa parte della circoscrizione dell’Italia centrale e, complessivamente, l’Italia invierà al Parlamento europeo 76 membri, attraverso i risultati ottenuti e grazie alla ripartizione dei seggi in maniera proporzionale.

Discorso ben diverso, invece, per quanto riguarda le Amministrative: in questo caso, è la maggioranza dei comuni della provincia ad andare al voto (ben 11 su 20) e, nella fattispecie, Abetone Cutigliano, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Monsummano, Montecatini, Massa e Cozzile, Montale, Pieve a Nievole e Sambuca. Visto che le Europee hanno la priorità, per quanto riguarda l’elezione dei vari sindaci e dei consiglieri lo spoglio delle schede prenderà il via soltanto a partire dalle 15 di domani. Nei territori sotto i 15mila abitanti, la competizione premierà il candidato sindaco che avrà ottenuto la maggioranza dei voti mentre in tutti gli altri più grandi si diventerà primo cittadino soltanto col 50%+1 dei voti, altrimenti fra due settimane ci sarà il ballottaggio che, nel caso, riguarderebbe soltanto Agliana, Monsummano e Montecatini.