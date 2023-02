All’asta i mezzi della Provincia

Lo scorso settembre la Provincia annunciò che era pronta a dismettere una parte del proprio parco veicoli in quanto ritenuto oramai vetusto, poco funzionale e tendenzialmente da rottamare. Oggi alcuni di quei mezzi sono stati piazzati sul mercato all’asta mentre per altri il tentativo è andato fallito: a dirlo è una determina dirigenziale di questi giorni che mette in evidenza ciò che ancora non è stato venduto al miglior offerente. Occasioni da cogliere o mezzi già pronti per la rottamazione, visto che hanno già sulle spalle una quindicina di anni di servizio? Si va da due Fiat Panda 4x4, una del 2005 ed una del 2009, che viaggiano ad una quotazione rispettivamente di 3.500 e 3.300 euro più una terza ancora che si aggira sui 2.200 euro. Salendo di valore, poi, una Dahiatsu Terios sempre del 2009 che è prendibile con un esborso di base d’asta a 6.500 euro mentre il pezzo "pregiato" è sicuramente l’Iveco Fiat Fresia che viene venduto corredato di attrezzatura spargisale e lama spalaneve: qui l’anno di immatricolazione è ancora più in là nel tempo visto che si parla del 1998 ma servono, comunque, 16mila euro per provare ad aggiudicarselo e può far gola al massimo a chi si occupa di spalatura delle strade visti gli accessori. Più alla portata, infine, un compressore Bottarini (100 euro) ed un muletto Fenwick dal valore di 200 euro ma messi all’asta in combinata. S.M.