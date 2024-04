Alla Smilea la collettiva di ventitré artisti locali: incontri e proiezioni

E’ in corso e resterà aperta fino al 5 maggio prossimo alla villa Smilea di Montale una mostra collettiva di 23 artisti montalesi alla quale si affiancano alcuni interessanti eventi collaterali in orario serale. La mostra, intitolata "Montale chi-ama i suoi artisti" e promossa dall’assessorato alla cultura del Comune è stata inaugurata alla presenza di un folto pubblico e già nei primi giorni ha raccolto consensi da parte dei visitatori. Si tratta di un’occasione offerta dall’Amministrazione Comunale per far conoscere al pubblico, in un’unica esposizione, l’attività dei molti artisti che operano nel territorio comunale in diversi settori dell’arte ma soprattutto nella fotografia, nella pittura e nella scultura. Gli eventi che arricchiscono la mostra sono tre incontri serali: il primo, tenutosi, mercoledì scorso, aveva come titolo "Alla scoperta dell’Europa" ed era dedicato alle proiezioni di viaggio di Pietro Giannitti, il secondo incontro, in programma lunedì 22 aprile, alle ore 21, si intitola "Proiezioni sull’Etoiopia: racconti di vita" ed avrà come protagonisti della serata il fotografo Riccardo Logli e il pittore Elio Bonnano, il terzo incontro, previsto per giovedì 2 maggio, sempre alle ore 21, vedrà la proiezione del documentario sui carbonari realizzato da Alfo Signorini con il commento e l’informazione storica di Andrea Bolognesi.

Le opere esposte alla villa Smilea sono dei seguenti artisti montalesi: Martino Areniello, Monica Bessi, Claudio Biagini, Elio Bonnano, Roberto Fabianelli, Pietro Giannitti, Massimiliano Giovampaoli, Alfonso Lapolla, Riccardo Logli, Francesco Lunghi, Patrizio Maccari, Andrea Mari, Veronica Marini, Meri Melani, Daniele Paolieri, Leandro Piccini, Amedeo Pippoli, Geniale Ruffa, Alessandro Ruggeri, Lucia Santini, Alfo Signorini, Giordano Tognarelli, Valerio Vignolini. La mostra è aperta dalle 10,30 alle 18 dal lunedì al venerdì e anche il sabato e nei festivi dalle ore 15 alle ore 19. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Montale Ferdinando Betti, l’assessore alla cultura Tiziano Pierucci, la coordinatrice dei pittori e degli scultori Monica Bessi e il coordinatore dei fotografi Riccardo Logli.

Gicomo Bini