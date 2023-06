Alla guida dopo aver bevuto e con la patente scaduta: denunciato

Continuano gli interventi della Polizia Municipale per la sicurezza stradale. Nel fine settimana sono stati effettuati controlli sui conducenti di autoveicoli e moto per contrastare i comportamenti contrari al codice della strada, con particolare attenzione alla regolarità dei documenti di guida e all’utilizzo dei veicoli in assenza di alcool o stupefacenti.

I posti di controllo, svolti dalle pattuglie del Reparto Viabilità sia in orario diurno che serale, hanno portato a tre sequestri amministrativi di veicoli senza assicurazione ( che comportano il decurtamento di 5 punti sulla patente e una multa di 866 euro); tre le sanzioni nei confronti di cittadini con patente di guida conseguita all’estero (nonostante gli stessi fossero residenti da anni in Italia senza aver provveduto alla conversione del titolo di guida) con relativo fermo per tre mesi del veicolo; due i verbali per veicoli senza revisione e che viaggiavano durante il periodo di sospensione della circolazione (sanzione di 1.998 euro); un verbale per veicolo destinato ad uso diverso da quello previsto nel libretto, con conseguente sospensione della circolazione.

Sono inoltre state comminate due sanzioni a un uomo che guidava con patente scaduta (158 euro) e che è risultato positivo all’alcoltest. Un altro conducente è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,06 gl, ben oltre il limite consentito: per lui è scattata l’informativa presso l’autorità giudiziaria ed il sequestro del mezzo.

Anche nei prossimi giorni la Polizia Municipale effettuerà servizi di polizia stradale per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità cittadina e verificare la conformità alle regole della circolazione stradale sia dei veicoli che dei documenti dei relativi conducenti.