Alla fine di febbraio il ponte riapre. Ma i residenti non ne possono più

"E’ confermata la data di riapertura del ponte il 28 febbraio prossimo". Lo hanno affermato il presidente della Provincia Luca Marmo, la consigliera delegata alla viabilità Lisa Amidei e il consigliere ai trasporti Matteo Giusti in un incontro coi cittadini al circolo Arci di Pontenuovo. Di fronte a una platea di residenti del Pontenuovo e di Santomato provati duramente da quattro mesi di disagi e legittimamente arrabbiati, Marmo ha esordito chiedendo scusa: "Questo cantiere non ha girato bene dal punto di vista dei tempi". La consigliera Amidei ha assicurato il miglioramento della via Soprabure: "Abbiamo fatto un accordo col Comune che ci mette il materiale e noi abbiamo incaricato una ditta che ha fatto un primo passaggio e ne farà un altro". Amidei ha anche confermato la richiesta alla Regione per i ristori ai commercianti, le cui procedure saranno gestite dal Comune di Pistoia dopo una variazione di bilancio che la Regione farà a marzo. "Cercheremo di individuare anche una soluzione – ha aggiunto – per evitare che dopo la riapertura del ponte ritorni il traffico pesante sulla montalese".

"Non ne possiamo più – ha sbottato una giovane mamma – devo prendere permessi al lavoro per portare il figlio a scuola, non c’è più tempo". L’ incontro è stato introdotto e moderato dalla consigliera comunale Stefania Nesi, residente al Pontenuovo. La partecipazione è stata superiore alle attese tanto che il circolo ha aperto la grande sala al primo piano. I particolari sui lavori sono stati esposti dall’ingegnere Tony Montillo responsabile della viabilità della Provincia. Montillo ha addebitato i primi problemi sorti sul cantiere alla "assenza dei gestori dei sottoservizi nella fase progettuale". "Ma che c’era il tubo dell’acqua – ha obiettato un cittadino – lo sapevamo tutti". "Ma se il gestore non risponde nella conferenza dei servizi – ha detto l’ingegnere – per noi è assodato che i lavori non compromettano i sottoservizi". L’ingegnere ha parlato del monitoraggio installato su una spalla del ponte perché i lavori possano procedere: "Ora si sta facendo l’armatura la prossima settimana sarà fatto il getto e poi sarà collocato il conglomerato e il guardrail". Sulla passerella pedonale fin dall’inizio richiesta dai residenti l’ingegnere ha ribadito l’impossibilità di tale soluzione. I presidenti dei comitati civici di Pontenuovo Paolo Bovani e di Santomato Daniela Rafanelli hanno sottolineato entrambi la necessità della nuova strada, la variante alla montalese e la richiesta di interdire il traffico ai mezzi pesanti. "C’è bisogno della variante – ha affermato Bovani – e quindi di un nuovo ponte". "Una strada alternativa – ha detto Rafanelli – è indispensabile". Marmo ha detto che la Provincia ha chiesto il finanziamento per la progettazione della variante.

Giacomo Bini