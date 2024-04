Alessandro e gli altri, ottimi risultati ai giochi regionali della chimica

PISTOIA

Dal liceo scientifico Savoia, all’istituto Fedi Fermi per passare all’istituto Pacini ed il Lorenzini di Pescia. Gli studenti delle scuole pistoiesi hanno ottenuto tutti ottimi punteggi ai giochi regionali della chimica. C’è di che sorridere e di che essere orgogliosi e soddisfatti.

Al Fedi Fermi il secondo posto del podio è andato a Alessandro Pini (nella foto) su più di cento concorrenti del primo e secondo anno delle scuole superiori. Per un soffio, lo studente non si è qualificato per le gare nazionali. E’ stato superato soltanto da un ragazzo dell’istituto Buzzi di Prato.

Posizioni altissime nella classifica sono anche quelle raggiunte da Lorenzo Chiarilli, Dario Abbenante e Filippo Gaibisso, arrivati rispettivamente sesto, undicesimo e diciottesimo.

Dalla classifica della classe del biennio emergono le ottime posizioni raggiunte anche dai ragazzi degli altri due Istituti di Pistoia, l’Istituto Pacini e il liceo scientifico Amedeo di Savoia, che fanno risaltare l’eccellenza delle scuole di Pistoia per la chimica nel panorama Toscano.

Per la classe C (quella dei ragazzi del triennio delle sole scuole ad indirizzo chimico), si è distinto Tommaso Bacci del Fedi-Fermi che è arrivato settimo. Per la classe B (quella dei ragazzi del triennio delle sole scuole non ad indirizzo chimico) il secondo classificato è proprio un ragazzo del Liceo Amedeo di Savoia di Pistoia, Niccolò Baronti che parteciperà comunque alla gara nazionale in quanto fra i migliori secondi posti a livello nazionale.

Ecco tutti i nomi degli studenti pistoiesi, che si sono sfidati nella gara di chimica. Per il Fedi-Fermi erano presenti: Tommaso Bacci, Samuele Mazzei, Andrea Caputo, Pietro Boschi, Aurelio FrosiniAlessandro Pini, Lorenzo Chiarilli, Dario Abbenante, Filippo Gaibisso.

Per il liceo scientifico Savoia: Kevin Tafa, Francesca Possemato, Chiara Bartolini, Niccolò Baronti, Lorenzo Pagliarella, Jacopo Diolaiuti e Matteo Innocenti.

Per l’istituto Pacini: Leonardo Venturi, Niccolò Corbani, Niccolò Bracali, Matteo Ciampi e Valerio Demagistri. Lorenzo Pelagini ha invece partecipato per l’istituto Lorenzini di Pescia.