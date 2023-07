Noto dentista muore a 60 anni

Pistoia, 17 luglio 2023 - Comunità pistoiese in lutto per la scomparsa di Alessandro Cecconi, 60 anni. Noto odontoiatra, da ormai un paio d’anni Cecconi combatteva contro un brutto male. Si è spento nella notte tra sabato e domenica nella sua casa di Cireglio, dove si era trasferito poco tempo fa dopo aver a lungo vissuto in via Bolognese.

Alessandro Cecconi era una persona molto conosciuta in città: professionista apprezzato, è descritto come un uomo estroverso e dal cuore d’oro. Grandissima, in particolare, la sua viscerale passione per i cani. Figlio dell’odontotecnico Franco Cecconi, Alessandro ha intrapreso la carriera da odontoiatra, avviando un brillante percorso lavorativo come dentista. Ultimamente si era spostato fuori Pistoia, ma per lungo tempo ha operato nel suo studio pistoiese in via Galvani, nella zona di Sant’Agostino.

Un doloroso lutto che ha sconvolto tutta la sua famiglia, i numerosi amici e i colleghi di una vita. Il Presidente della commissione odontoiatrica dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Pistoia, il dottor Stefano Briganti, a nome della Commissione stessa e di tutti gli iscritti, si dice "profondamente rattristato per la prematura scomparsa dell’amico e collega dottore Alessandro Cecconi, esprimendo sentite condoglianze a tutta la famiglia".

Le esequie di Cecconi si svolgeranno nel corso della giornata odierna, in forma strettamente privata.

red.pt