Vicopisano (Pisa), 10 marzo 2023 - "Aldilà dei resti primo studio, un lutto, una casa, una collezione", parola e performance di Alessandra Cussini, in programma mercoledì 22 marzo, alle 21.00, al Teatro di Via Verdi di Vicopisano. Ingresso gratuito previa prenotazione scrivendo a [email protected]

ALDILA' DEI RESTI - Aldilà dei resti primo studio è una performance che si nutre della parola e del corpo dell'artista, Alessandra Cussini, e si propone di manifestare e narrare un vuoto, il morire, i resti, il dopo. Il progetto prende avvio dall'Archivio di oggetti e narrazioni conservato all'interno de La Casina delle Storie, una Casa Museo privata nata il 22 aprile 2018, che ha sede ora in un piccolo borgo del Monte Pisano.

L'archivio raccoglie e custodisce oggetti simbolici investiti di profondo valore e memoria che le persone non sanno dove posizionare, far sostare, trattenere, poiché divenuti emotivamente troppo pesanti. Gli oggetti vengono accolti, numerati e le storie ascoltate, riscritte e conservate in antichi schedari cartacei.

CUSSINI - "In scena, nell'atto performativo - spiega Cussini - il lavoro di parola scritta si manifesta in voce e corpo. Il teatro diviene casa di memorie, sguardi, luogo di specchi. Ciò che accade in un luogo interno è custodito in silenzio, in silenzio si chiede di entrare come in un rito pubblico." La performance viene riproposta al Teatro di Vicopisano dopo il successo della prima volta, durante il Festival Le Parole Contano, quando molte persone non sono riuscite a trovare posto e hanno chiesto una replica. Alessandra Cussini è nata a Bologna nel 1978. Il suo progetto di ricerca artistica, La Casina delle Storie, indaga i temi del lutto e del sacro in tutte le loro declinazioni attraverso la scrittura e la pratica performativa.Ha fondato e diretto per quasi dieci anni un centro di produzione artistica in Emilia Romagna. Per informazioni: www.comune.vicopisano.pi.it.

