Al via i lavori al ponte sul Rio Torto. Sarà chiuso per tutta l’estate

Sono prossimi alla partenza gli interventi di ristrutturazione e consolidamento del ponte sul Rio Torto lungo la Strada regionale 435 Lucchese, nel Comune di Buggiano. Le lavorazioni inizieranno il prossimo 22 aprile e, grazie ad un importante lavoro di verifiche svolto dagli uffici tecnici della Provincia insieme al direttore dei lavori, sarà possibile mantenere il ponte aperto al transito per gran parte della durata delle operazioni, spostando il cantiere più volte durante lo svolgimento delle opere. Questo per rispondere alle richieste dei sindaci dei comuni di Buggiano e Uzzano, maggiormente coinvolti dalle lavorazioni, che avevano evidenziato la necessità di ridurre il tempo di chiusura completa del tratto viario in quanto ampiamente frequentato da mezzi pesanti e bus del trasporto pubblico.

Tuttavia, ci saranno due mesi nei quali, probabilmente, la strada dovrà rimanere chiusa al transito dei veicoli leggeri e, più precisamente, dal 9 giugno al primo agosto, periodo nel quale il passaggio verso il ristorante pizzeria Lago Azzurro sarà consentito soltanto ai pedoni. Questo perché nel punto più stretto del ponte non sussiste la larghezza adeguata al transito nemmeno delle automobili. In merito alla questione, il sindaco di Buggiano Daniele Bettarini sta interloquendo con la proprietà di un terreno prospicente l’area per chiedere la possibilità di usufruire dello spazio in modo da consentire, in caso di disponibilità, almeno il transito del traffico leggero su via Buonarroti. Le operazioni si articoleranno in due fasi: la prima si svolgerà sopra il ponte, mentre la seconda sarà effettuata in alveo, pertanto, sarà necessario sfruttare i mesi estivi considerata la portata d’acqua del rio. Le lavorazioni si concluderanno entro la fine del mese di settembre. L’amministrazione provinciale di Uzzano ha chiesto e ottenuto da parte della Polizia Municipale massima collaborazione per il controllo del traffico durante l’arco temporale degli interventi. "Ringrazio i tecnici della Provincia – ha dichiarato il sindaco Dino Cordio - per essere riusciti a spostare il periodo più impattante dei lavori a scuole chiuse".