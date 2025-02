Al via i congressi per i coordinatori di Forza Italia

MONTALEOggi, sabato 1 febbraio, alle ore 15,30 si tiene il congresso comunale di Forza Italia nei locali del circolo Mcl di via Battisti a Fognano. Il punto più importante all’ordine del giorno del congresso è l’elezione del coordinatore comunale. La coordinatrice uscente è Eleonora Baldi. Quello di Montale è il primo dei congressi di Forza Italia in provincia di Pistoia: l’8 febbraio si terranno i congressi di Pistoia alle ore 10 al circolo Mcl di San Biagio e di Monsummano Terme nella sede del partito alle 18; il 22 febbraio a Montecatini all’Hotel Ambrosiano alle 10. Il regolamento dei congressi comunali di Forza Italia prevede che "i congressi eleggono il coordinatore comunale e i membri del Comitato comunale (questi ultimi nei soli comuni nei quali il numero dei soci sia superiore a dieci). Il coordinatore e i membri del Comitato rimangono in carica tre anni. Nei comuni nei quali non sia stato raggiunto il numero minimo di dieci soci, si può procedere all’elezione del solo coordinatore (l’elezione del Comitato è facoltativa)".