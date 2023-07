"Al mio babbo Luigi Una persona speciale"

Oggi è un giorno speciale per Luigi Innocenti. E’ il suo compleanno. E questo è il bellissimo messaggio arrivato in redazione per lui: "In questa vita chiedo solo di essere amata almeno un 14 di quanto tutte le persone ti amano. Quando da piccola mi chiedevano cosa volessi diventare.. rispondevo sempre: “Mi piacerebbe diventare come il babbo”. Chissà, se mai riuscirò in questa impresa. Sei un’anima troppo bella te. Auguri Babbo! Tua Ely". A Luigi tantissimi auguri anche da parte del nostro giornale.