Al Cral Hitachi riprendono le proiezioni d’autore. Ecco ’Musica per vecchi animali’, in pellicola

Ripartono dopo la pausa festiva i "Giovedì al cinema", ciclo curato dal Circolo Hitachi che porta nell’auditorium di via Ciliegiole 77 i grandi film d’autore. Il primo appuntamento, l’11 gennaio, vede lo scrittore Stefano Benni insieme al regista Umberto Angelucci alle prese con la direzione di un film ispirato al suo libro "Comici spaventati guerrieri". "Musica per vecchi animali", questo il titolo del film, è una commedia surreale ambientata in un ipotetico futuro catastrofico. Un professore (il futuro Nobel Dario Fo), un meccanico esperto di Kung-fu (Paolo Rossi) e una ragazzina bionda (Viola Simoncioni), si muovono nella sceneggiatura braccati da Rambo Sandri (Eros Pagni) al quale è stata rubata un’auto d’epoca. Il film ospita anche un cameo di Francesco Guccini, nel ruolo del direttore di un fantasioso museo. In cartellone anche tante altre rarità come "Craj" (18 gennaio), "Svegliati e uccidi" di Lizzani (pellicola che dette il via a un genere poi noto come ‘poliziottesco all’italiana’). Si prosegue con la rassegna "L’amore secondo Woody Allen" in cinque pellicole, tre film atipici sulla vita di Gesù in avvicinamento alla Pasqua – "L’ultima tentazione di Cristo" di Scorsese, "Il bacio di Giuda" di Paolo Benvenuti e "Su re" di Giovanni Columbu – e un’altra serie in tre proiezioni incentrata sulla letteratura. In conclusione un omaggio a Giuliano Montaldo (recentemente scomparso), con "Il giocattolo" e "L’Agnese va a morire". Come di consueto proiezioni in pellicola 16 e 35 millimetri e spettacoli alle 21.30. Ingresso riservato ai soci Arci o del Circolo. È possibile sottoscrivere la tessera prima dello spettacolo. Possibilità di cenare al circolo chiamando lo 0573.32626.

