Al ’Bellucci’ di Agliana sbarca la Viareggio Cup

Il Bellucci di Agliana ospiterà alcune partite della settantacinquesima edizione della "Viareggio Cup". Lo hanno annunciato Matteo Antonini e Daniele Ferranti, rispettivamente socio e direttore generale dell’Am Aglianese, che insieme all’assessore allo sport Tommaso Allori hanno espresso soddisfazione a seguito dell’incontro con il presidente ed il vice-presidente della storica kermesse. "Al Bellucci saranno per il momento giocate quattro gare del torneo, due del maschile e due del femminile. In quest’ultimo caso giocheranno ad Agliana entrambe le due teste di serie, ossia Juventus e Milan – ha commentato l’assessore Allori - è una grande soddisfazione per il Comune lavorare in sinergia con Am Aglianese e Asd Olmi e riportare dopo un decennio il più importante torneo calcistico al Bellucci".