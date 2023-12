Aiuti per gli alluvionati. Soldi per lavatrici e frigo

La Misericordia di Montale ha consegnato i classici "ceppi" natalizi a 150 famiglie colpite dall’alluvione, 110 a Montale, in particolare nella zona di Stazione, e 40 a Montemurlo. Inoltre nella strada più colpita di Montale, la via Alfieri, sono stati consegnati 17 deumidificatori. I "ceppi" natalizi (una confezione con panettone, spumante e altri dolci), sono stati acquistati con il contributo, oltre che della stessa Misericordia, anche di alcune ditte della zona che hanno sponsorizzato l’iniziativa come la Conad di Montemurlo e la Pooltrend srl. Anche i deumidifcatori , ciascuno dei quali ha un valore commerciale di circa 200 euro, sono stati comprati grazie al contributo di alcuni sponsor: la carrozzeria Autoelite, l’autofficina Meacci Andrea e la Pooltrend srl. Da quando si è verificata l’alluvione la Misericordia è in contatto con le famiglie delle zone colpite per sapere quali sono le necessità più immediate e per cercare di fornire le cose di primaria necessità. In particolare i deumidificatori sono stati richiesti da molte famiglie le cui case, pur ripulite dall’acqua e dal fango, conservano un alto tasso di umidità che può a volte essere anche nocivo, in particolare per bambini e anziani. Altri 14 deumificatori sono stati consegnati per iniziativa della Parrocchia di Montale. "I deumificatori sono fondamentali nella nostra situazione – dice Alessandro Cecconi che risiede in via Alfieri in una casa che ha subito l’alluvione – io ne ho quattro in casa e li svuotiamo più volte al giorno. Siamo davvero grati alla Misericordia di Montale che è stata disponibile e pronta ad ascoltarci e a darci una mano. Anche i ceppi natalizi sono stati molto graditi perché sono stati di grande conforto dopo quello che abbiamo passato".

L’ente montalese è intervenuto in favore delle famiglie alluvionate fin dai primi giorni dopo gli allagamenti in via Alfieri e in via Mattei alla Stazione di Montale con un contributo per l’acquisto di elettrodomestici nuovi, come lavatrici e frigoriferi, che hanno permesso alle famiglie di riprendere una vita normale nelle loro abitazioni. I fondi necessari per gli elettrodomestici provenivano da un contributo di 25mila euro che la Misericordia aveva ricevuto a questo scopo dalla Fondazione Caript. Le iniziative della Misericordia sono state particolarmente apprezzate dalle famiglie delle zone alluvionate soprattutto per la loro tempestività e per la facilità della procedura con cui è stato possibile accedere agli aiuti anche grazie all’efficienza organizzativa dell’associazione montalese. Intanto continua una raccolta di fondi da parte del Comitato Montale Solidale che riunisce una trentina di associazioni.

Giacomo Bini