Aglianese, ecco la nuova rosa

Ad Agliana manca solo un tassello per completare il puzzle, Bottegone punta sull’esperienza, la Pieve a Nievole conferma e Buggiano si rinnova. In attesa dell’ultimo colpo di mercato, il direttore sportivo del Volley Aglianese, Fabio Galeotti, presenta la nuova rosa-giocatrici, al momento composta dalle alzatrici Elisa Romani e Teresa Risaliti, dai liberi Alessia Randazzo, Beatrice Tredici e Agnese Barni, dalle centrali Sara Giuliani, Eleonora Bora ed Emma Barni, dall’attaccante/opposta Agnese Forasassi, dalle attaccanti Sara Lekaj, Aurora Alfaioli e Irene Varani, dalle opposte Sara Brachi e Adriana Lo Basso. Un’autentica rivoluzione, per il medesimo obiettivo (vista la gioventù di base): una tranquilla salvezza in serie C. Il Progetto Volley Bottegone, invece, intende recitare un ruolo di primo piano anche in C, considerato il nuovo ingaggio di valore ed esperienza: la 39enne banda Arianna Belli. Restando in C, la Pieve a Nievole ha confermato Lorenzo Branduardi per il sesto anno consecutivo sulla propria panchina. Infine, in D, l’UPV Buggiano proseguirà il rapporto con la centrale, classe 2007, Greta Arabelli, che sarà impiegata anche nell’Under 18. Ma rinnova il reparto-allenatori con Manolo Campioni, che agirà da braccio destro di coach Sassi sia in D che nell’Under 18.

G. B.