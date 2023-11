Agliana verso la normalità. Ma si spala senza sosta

Oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado e nidi d’infanzia sono regolarmente aperti, dopo la chiusura a causa delle numerose criticità sul territorio dovute alle violente piogge dei giorni scorsi. "Era volontà dell’amministrazione comunale tornare quanto prima alla normalità – ha detto il sindaco Luca Benesperi –. Tuttavia i continui distacchi di corrente ai plessi scolastici non hanno consentito la riapertura delle scuole ieri, lunedì 6 novembre". Ad Agliana restano i problemi per l’energia elettrica in alcune zone del territorio e le squadre di Enel sono sul campo per ripristinare il servizio. Si sono registrati anche disagi per l’acqua potabile, negli edifici che si sono allagati danneggiando le pompe. Al PalaCapitini è allestita la base dei volontari della colonna mobile della Regione Piemonte, arrivata con 95 unità, una trentina di mezzi su ruote e altri mezzi per movimento terra e pompaggio. Sono di supporto e sostegno alle zone alluvionate del circondario, in particolare per il comune di Montemurlo, dove al Coc (Centro operativo comunale), è allestita anche la segreteria della colonna mobile. I mezzi stazionano nei parcheggi del PalaCapitini e dello stadio Bellucci, angolo via Bellini. Nonostante Agliana sia stata meno colpita, ci sono circa un centinaio di appartamenti che hanno subito danni. Non è stato necessario allestire nella palestra delle scuole Bartolomeo Sestini un punto di ricovero, come era stato previsto, per accogliere la popolazione alluvionata in caso di evacuazione.

"Nella palestra del Sestini – fa sapere il vicesindaco Fabrizio Baroncelli, che ha la delega alla protezione civile – potranno svolgere attività le associazioni sportive che utilizzano di solito il PalaCapitini".

Prosegue lo svuotamento dei numerosi garage seminterrati e abitazioni che si sono allagati nella notte tra giovedì e venerdì e hanno riportato gravi danni ai materiali di ogni tipo, che sono ammassati lungo le strade in attesa della rimozione da parte di Alia. E si è mossa la macchina della solidarietà. Domenica scorsa 40 volontari della colonna mobile Regione Toscana con la protezione civile locale e la Misericordia, coordinati dalla protezione civile del Comune, si sono adoperati nelle situazioni più difficili ad Agliana, risolvendo gran parte dei problemi nei locali che erano ancora allagati. Circa 80 persone, dai 15 ai 75 anni, aglianesi, ma anche da Livorno e Pisa, domenica sono partite dal circolo Rinascita di Agliana, si sono recate a Quarrata per spalare fango e aiutare le persone colpite dall’alluvione a svuotare garage e cantine. Il sindaco di Agliana, Luca Benesperi afferma: "Ringrazio tutte le persone che si stanno adoperando: la Protezione civile, la Misericordia, tutti i volontari, i tecnici e gli amministrativi. Sono vicino a tutte le persone che in questo momento si trovano in difficoltà".

Piera Salvi