Agliana prosegue con coach Gambassi

Una conferma importante (e meritata). La Pallacanestro Agliana 2000 e Giulio Gambassi continueranno il loro percorso assieme: Gambassi sarà il coach dell’Endiasfalti Agliana, infatti, anche per la prossima stagione, 2024-2025. Dopo un’annata ricca di soddisfazioni, non solo sportivamente parlando, la società del presidente Simone Caramelli ha deciso di rinnovare questo connubio. "Ringrazio la società per avermi rinnovato la fiducia – sottolinea Gambassi –. Rimanere qui ad Agliana è un onore per me". Anche il presidente Caramelli ha commentato la scelta di trattenere coach Gambassi. "Giulio è il nostro futuro".

Gianluca Barni