Agliana 1 conquista la coppa

Vittoria della squadra Agliana 1, che conquista la Coppa biennale del Trofeo aglianese di bocce. Una sfida disputata nell’impianto della Bocciofila di Agliana, domenica 9 febbraio. Dopo le varie eliminatorie della mattina, alle quali hanno partecipato società del comprensorio pratese e pistoiese, si sono disputate le semifinali e la finale per la conquista dell’ambita Coppa biennale del Trofeo aglianese. Delle quattro squadre rimaste in gara, ben tre erano aglianesi: Agliana 1, Agliana 2 e Ferruccia, più Montemurlo campione in carica. E’ stato un pomeriggio in cui le quattro squadre si sono date battaglia, disputando un bel gioco. Le gare hanno suscitato grande interesse, sia sotto l’aspetto tecnico che agonistico, soprattutto per il derby fra le squadre Agliana 1, capitanata da Rocco Fioriello e Agliana 2 guidata da Rolando Nerozzi, che ha visto la vittoria di Agliana 1. Nell’altra semifinale si sono sfidate Montemurlo, detentrice del trofeo e capeggiata da Giovanni Mazzanti, contro Ferruccia guidata da Antonio Todesca, con Montemurlo che ha avuto la meglio. Nella finalissima però, la squadra di Montemurlo, nonostante l’intenso impegno, per aggiudicarsi la seconda vittoria consecutiva che avrebbe dato diritto alla conquista definitiva del trofeo, nulla ha potuto di fronte alla tecnica messa in campo dal capitano Rocco Fioriello e dagli altri giocatori: Giuseppe Pileggi, Luca Parigi, Valerio Baldi. Con punteggio 18 a 13 Agliana 1 si è aggiudicata per la prima volta la vittoria, conquistando la Coppa biennale del Trofeo aglianese di bocce. Alla premiazione ha fatto seguito un ricco rinfresco, offerto dal presidente Rolando Nerozzi, che è stato calorosamente ringraziato da tutti i presenti.

p.s.