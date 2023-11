Adesso "Alziamo la testa". Pienone di studenti al Bolognini contro la violenza sulle donne

Tutto esaurito al teatro Bolognini per il talk organizzato dal Pistoia Basket 2000 come evento clou delle iniziative pensate per stimolare una riflessione e lanciare un monito importante in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in programma il prossimo 25 novembre. Gli studenti presenti, oltre 250, erano alunni di "Mantellate", Liceo artistico "Petrocchi" ed "Einaudi" che hanno potuto vedere il video-clip "Alziamo le mani" realizzato e prodotto da Rebecca Fedi e Andrea Del Serra: la storia vede come protagonisti la preparatrice fisica della prima squadra Rachele Chiappelli e i giocatori Gianluca Della Rosa e Carl Wheatle, che mettono in evidenza il ruolo fondamentale del numero nazionale del centro anti-violenza, ovvero il 1522.

Dopo i saluti del sindaco Alessandro Tomasi, si è svolto il talk dal titolo "Lo sport come veicolo per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile", che ha visto la partecipazione di Francesco Pastorella, referente sostenibilità di "Rothschild Dinasty", la vicesindaco Anna Maria Celesti ed il responsabile area sociale del club, Andrea Di Nino. "Tenere bene a mente il numero 1522 è molto importante – ricorda Celesti – un modo per tutelarsi di fronte ai tentativi di violenza che, purtroppo, quotidianamente avvengono ovunque. Il Comune è impegnato con progetti a sostegno di questa problematica, grazie alla presenza del centro antiviolenza e delle iniziative della Sds: siamo pronti a sostenere le idee più singolari che emergeranno dagli scritti degli studenti, in modo da lasciare un segno profondo per tutti".

A tutti i ragazzi, al momento di entrare a teatro, è stata consegnata una cartolina sulla quale dovevano scrivere quale tipo di iniziativa dedicata al sociale vorrebbero vedere che ancora non si è svolta a Pistoia. "Lo sport e le iniziative delle società sportive sono un volano incredibile per tenere viva l’attenzione su questo tema – aggiunge Francesco Pastorella – e si può arrivare anche dove le istituzioni non riescono". Per il Pistoia Basket una occasione di crescere, fuori dal campo, grazie agli eventi di "Insieme per il sociale". "Siamo al secondo appuntamento ed il successo di questa giornata è davvero notevole – ha concluso Andrea Di Nino – soltanto parlando agli studenti ed alle nuove generazioni possiamo pensare di cambiare, oggi, quello che le precedenti generazioni non sono riuscite a difendere, nella fattispecie i diritti delle donne e la loro tutela".

red.pt