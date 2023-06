Addio all’ex sindacalista Vaiani "Una vita spesa per il prossimo"

Ha lavorato all’AnsaldoBreda, oggi Hitachi, ed è stato punto di riferimento dello Spi Cgil nel comune di Serravalle Pistoiese dove ha sempre vissuto. Non solo, è sempre stato esponente del territorio serravallino per il partito socialista. Se ne è andato giovedì, dopo una lunga malattia, Franco Vaiani, 76 anni, chiamato da tutti ’musino’. Lascia la moglie Nella e i figli Massimo e Laura.

Vaiani è stato un volto noto a Casalguidi. Viveva proprio a ridosso della piazza principale e non mancava mai di trascorrere del tempo al circolo Ariston. Non solo, dopo la pensione, si è dedicato al sindacato pensionati della Cgil, e proprio a Serravalle si occupava quindi di gestire tutte le pratiche. In tanti lo hanno conosciuto e ora piangono la sua scomparsa.

A ricordarlo prima di tutto come amico ma anche per il suo impegno nella comunità, è il vicesindaco di Serravalle, Federico Gorbi, con cui Vaiani ha sempre discusso di calcio e politica. "Franco era una persona spiritosa ed allegra, una dei punti di forza del suo carattere – ricorda Gorbi –. Sapeva però anche essere polemico nel momento giusto. Per questo lo apprezzavo. Dopo le sofferenze degli ultimi anni ora può finalmente riposare, lo ricorderò sempre per le nostre animate discussioni sulla Fiorentina, squadra di cui eravamo entrambi tifosi e naturalmente per gli scontri sulla politica ".

È stata proprio una brutta malattia, scoperta diversi anni fa la causa della prematura scomparsa di Vaiani. Ultimamente era stato persino ricoverato all’ospedale San Jacopo, ma l’uomo sapeva che non c’erano speranze, così è voluto tornare a casa. I medici non hanno potuto fare altro che assecondare le sue volontà. Vaiani si è spento quindi nella sua abitazione giovedì. Un pezzo storico della Cgil che se ne va, tanto che sul profilo Facebook del sindacato pensionati pistoiesi è comparso un post dedicato a lui e alle numerose attività che durante gli anni Vaiani ha portato avanti insieme alla Cgil. In queste ore molti i messaggi di cordoglio arrivati ai figli dell’uomo anche loro conosciuti ed apprezzati a Casalguidi.

Da ieri mattina la salma di Franco Vaiani è esposta alle cappelle della Misericordia di Pistoia. I funerali, invece, saranno celebrati il prossimo lunedì, 5 giugno, alle 11 del mattino nella chiesa parrocchiale di Casalguidi. Alla famiglia dell’uomo e alla comunità di Casalguidi le più sentite condoglianze anche da parte della nostra redazione.

Michela Monti