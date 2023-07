Addio all’ex carabiniere Maniscalco

Aveva una grande dedizione per l’Arma dei carabinieri e per la comunità aglianese, dove tutti lo amavano e stimavano. Agliana è in lutto per la scomparsa di Gaetano Maniscalco, 85 anni, sottotenente dei carabinieri in pensione che, dal Duemila per una quindicina di anni, era stato anche presidente della sezione aglianese dell’Associazione carabinieri. Molti gli attestati di cordoglio alla famiglia giunti alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana, dove la salma è stata composta ieri. I funerali domani, alle 9.20, partendo dalle cappelle del commiato per la chiesa di San Piero. Particolare cordoglio al figlio, alla figlia e a tutti i familiari, viene espressa dal presidente della sezione aglianese dell’Associazione carabinieri, Riccardo Signori a nome del consiglio e di tutti gli associati e dal governatore della Misericordia, Franco Benesperi. Gaetano Maniscalco era entrato in servizio ad Agliana nel 1960. Poi era stato trasferito in provincia di Siena, quindi nella Legione di Firenze, per concludere la carriera al comando provinciale di Pistoia. "Era una persona affabile – così Signori –, disponibile, sempre pronto a interessarsi degli altri". "Esprimo a nome del Magistrato, dei dipendenti, dei volontari e mio personale – dice Franco Benesperi, governatore della Misericordia di Agliana – il sincero rincrescimento per la morte di Gaetano, una uomo integerrimo che è stato un punto di riferimento non solo per la Misericordia, ma per tutta la comunità aglianese. All’interno della nostra Confraternita ha ricoperto, per molti anni, il ruolo di presidente del collegio dei probiviri, vigilando sull’osservanza delle norme statutarie, con la scrupolosità che lo distingueva in ogni sua azione".

Piera Salvi