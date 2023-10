Addio a Nannini collaboratore del notaio

Si è spento lunedì 23 ottobre nella propria abitazione, a causa di una grave malattia, all’età di 73 anni, Franco Nannini. Nato il 9 marzo 1950, Nannini era molto conosciuto nella comunità per essere stato storico collaboratore del notaio Vincenzo Bafunno e di altri suoi predecessori, ma nei primissimi anni Settanta, per poco tempo aveva lavorato nel mobilificio dello zio Ademo Nannini. Aveva contribuito come socio e segretario anche alle attività del circolo Umberto I di Quarrata. E a tracciarne un ricordo commosso e affettuosamente scherzoso è proprio il notaio Bafunno: "Una memoria formidabile e una esperienza sul campo che nessun notaio vincitore di concorso potrebbe mai vantare, per tutti i quarratini Franco era lui il notaio, mentre i miei colleghi con cui ha collaborato per lunghi anni ed io, eravamo i “facente funzioni“. Era burbero e brontolone, ma gran lavoratore e buono dentro: ha fatto del bene a tutti i clienti che entrando in studio chiedevano di lui e lui li ascoltava anche per ore, facendomi a volte arrabbiare per il tempo che dedicava a ciascuno, inventandosi soluzioni da fare invidia ai migliori professionisti. Ha lavorato fino alle ferie di agosto, già quando il male si era affacciato. Ci siamo salutati – ricorda tristemente Bafunno – e non è più tornato". Franco Nannini lascia la sorella Anna.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio mercoledì 25 ottobre, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta, partendo dalle cappelle del commiato della Misericordia di Quarrata.

D.G.