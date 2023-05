Addio a Marini Era il mago dei tartufi

La comunità piange ‘Il tartufaio’. Giuliano Marini si è spento a 89 anni, dopo una vita attivissima, infatti era chiamato anche ‘Il veloce’ per la sua energia. Marini era un uomo curioso e amante della natura, appassionato di caccia, pesca, coltivazione dell’orto ma, soprattutto, la sua grande passione erano i tartufi e tutti lo chiamavano ‘Il tartufaio’. Raccontava di avere scoperto questa passione nell’infanzia, attraverso un suo parente della Ferruccia, di come il territorio della Piana, in passato, era particolarmente ricco di tartufi bianchi e come negli anni siano notevolmente diminuiti per i cambiamenti del territorio, del clima e a causa dell’inquinamento. Ma Giuliano, da buon intenditore e grazie al fiuto dei suoi cani, riusciva ancora a scovarne qualcuno, in luoghi che manteneva segreti. In passato era stato anche addestratore di cani da tartufi. Aveva lavorato nel settore tessile pratese, prima da dipendente, fino ad avere una ditta di proprietà. E’ sempre stato un lavoratore instancabile, capace di stare in attività anche 24 ore consecutive. Il funerale si svolgerà stamani, martedì 16, alle 9.30 nella chiesa di San Niccolò. Riposerà nel cimitero Il Giardino, dove si ricongiungerà con la moglie Nada, il suo primo e unico amore, sbocciato quando erano giovanissimi. Lascia nel più profondo dolore l’adorata figlia Simona, il genero Pablo, parenti e amici. "Era la mia roccia", dice commossa Simona Marini ricordando suo padre, e aggiunge un particolare ringraziamento alla Misericordia di Agliana e all’Ant per le amorevoli cure prestate. Piera Salvi