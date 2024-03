Addio a Luca Scartabelli stroncato da un male: "Il suo sorriso per tutti"

I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nelle cappelle della Croce Verde di Sant’Agostino. Ma la sua volontà era quella di essere cremato e così accadrà. E’ morto dopo una malattia con cui ha combattuto per anni, Luca Scartabelli, 53 anni, titolare della ditta Scartabelli Marmi, che ha sede in via del Bastione Mediceo, proprio vicino al cimitero di Pistoia. Luca Scartabelli lascia la figlia Alessia. Una vita, la sua, passata nella ditta di famiglia, che lo aveva fatto conoscere a molte persone in città. Ma anche dedicata allo sport e alle sue passioni: quella della moto, con cui amava girare, così come fare i viaggi in camper, e la passione per la pesca sportiva. A ricordarlo è un amico, Riccardo Marchini, che per anni ha lavorato come custode nel cimitero comunale. "Era una persona generosa e sempre allegra – lo ricorda l’amico – Abbiamo avuto un’amicizia nata per lavoro, ma posso dire che in tanti anni siamo diventati più vicini. Era sempre positivo ed entusiasta, anche quando si è trovato a combattere contro la malattia, che purtroppo è ritornata dopo un primo ciclo di cure che avevano tutti fatto sperare in un esito diverso". Tante le persone che ieri erano presenti per l’ultimo saluto.