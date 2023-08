Addio a Leda Gloria Puli, 86 anni di Agliana: la commovente storia

Si è spenta domenica scorsa, nel pomeriggio, nella casa di famiglia a Viareggio, dove si trovava con i suoi cari per un periodo di riposo Leda Gloria Puli, molto conosciuta ad Agliana. Aveva 86 anni e problemi di salute: ha avuto un malore e, nonostante i tempestivi soccorsi, non ce l’ha fatta. Lascia nel dolore il marito Paolo Venturini, i figli Diana e Simone e tutti gli altri familiari, i parenti e gli amici. La vita di Leda Gloria è stata costellata di dolore ma anche da tanto amore, che ha ricevuto e che ha saputo donare. Da bambina era rimasta orfana di entrambi i genitori: la mamma era morta di parto quando lei aveva appena due anni e neppure il piccolo che aveva in grembo era sopravvissuto. Il padre, durante la seconda guerra mondiale, perse la vita per l’esplosione di una bomba. "Con il cavallo e il calesse stava viaggiando nei pressi della ferrovia che era sotto i bombardamenti – racconta Diana Venturini -. Il nonno lasciò andare il cavallo e il calesse scappando in un campo, sperando così di salvarsi la vita. Purtroppo fu proprio lì che trovò la morte, sepolto a causa dell’esplosione di una bomba". Leda Gloria e la sorella più grande furono cresciute con tanto amore da zii e zie che fecero loro da genitori. Crescendo, Puli maturò un grande senso di disponibilità verso gli altri ed era sempre pronta ad aiutare, a dare sostegno e conforto, sempre con il sorriso sulle labbra e la sua simpatia. La camera ardente è allestita da stamani (martedì 8 agosto) alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana. L’ultimo saluto domani alle 9.30 nella chiesa di San Michele. La famiglia ringrazia il cardiologo Francesco Pestelli, il medico di famiglia Paolo Biagioni e il dottor Luca Peloso.

Piera Salvi