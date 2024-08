Acque agitate alla Pistoiese Fc. Scontro sulla comunicazione. Fossati minaccia di andarsene

La stagione non è nemmeno iniziata, eppure le acque in casa Pistoiese Football Club sono già decisamente agitate. Lo scossone è arrivato di buon mattino, a mezzo social, firmato dal ’direttore gestione e infrastrutture’, nonché detentore del 50% delle quote del club tramite la ’New Orange’, Fabio Fossati. Fossati che, in poche parole, minaccia di andarsene in quanto vittima di un’operazione di ’oscurantismo’ interno ai suoi danni. "Sono partito con la convinzione di dare il massimo, di fare bene e di riportare l’Olandesina dove merita – ha affermato il dirigente sul proprio profilo Facebook –, mi sono innamorato di questi colori e della stragrande maggioranza delle persone di Pistoia. Ma sono stufo che mi venga fatto ostruzionismo, anche internamente – attacca –: Laura Maccioni (responsabile della comunicazione del club, ndr) ha deciso, molto probabilmente sotto indicazione di alcuni soggetti (altro segnale, anche se non circostanziato, di acque agitate, ndr), di indirizzare la comunicazione togliendo completamente i riferimenti alla mia figura". Da qui l’annunciato passo indietro: "Io mi faccio da parte e vi auguro di trovare persone che possano aiutare Sergio Iorio in questa cavalcata – tuona –.Non accetto in nessun modo un tale trattamento e quindi auguro il meglio e spero che si facciano avanti persone serie a rilevare il mio 50% di quote". Un terremoto in piena regola, quello che scuote la Pistoiese.

Dopo qualche minuto il post viene rimosso, ma ai nostri taccuini Fossati conferma tutto, o quasi, lasciando aperto uno spiraglio: "Ho fatto un’uscita forte perché sono stufo di essere deliberatamente oscurato, nonostante il mio operato sia stato fondamentale – ci racconta –: adesso aspetto un segnale dal presidente, dalla società. E poi farò le mie valuazioni. Se potevo risolvere la questione internamente? Ci ho provato, invano".

Vani anche i nostri tentativi di mettersi in contatto con il presidente Iorio, per un commento sulla vicenda. La società, in evidente imbarazzo, si è chiusa nel silenzio fino a sera. Quando la responsabile della comunicazione, Laura Maccioni, ha diramato una nota di scuse con un’articolata spiegazione di quanto accaduto, cercando (anche qui vanamente, ci sentiamo di dire), di rattoppare lo strappo. "Ci tengo a chiarire l’andamento dei fatti, anche se prettamente interni. Il presidente Iorio mi aveva dato chiare istruzioni sulla sequenza dei post di azionariato e direzione da pubblicare su sito e social in questo precampionato. Dopo quello del patron, il secondo sarebbe dovuto essere quello di Fabio Fossati, azionista al 50% della Pistoiese Fc. Per incomprensioni interne, di cui mi assumo le responsabilità e di cui chiedo scusa, ho pubblicato prima i post di Massimo Taibi e di Giampaolo Pazzini. Sottolineo – conclude – che l’assenza del post di Fossati non era voluta e non voleva sminuire la sua figura". E adesso cosa succederà? La risposta, probabilmente, sarà in un nuovo post...

Alessandro Benigni