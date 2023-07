Accusato di violenze sulla figlioletta Assoluzione definitiva in Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto, confermando così definitivamente la sentenza d’appello di assoluzione, il ricorso che era stato presentato dai legali affidatari che rappresentavano la bambina (oggi adulta e non più residente in provincia) il cui padre era stato accusato di violenza sessuale su di lei.

L’uomo, un cinquantenne pistoiese, era difeso dagli avvocati Fausto Malucchi (in foto) ed Elena Baldi del foro di Pistoia che esprimono soddisfazione per questa assoluzione totale. Avevano sempre creduto nella sua estraneità alle accuse. La procura generale non aveva impugnato la sentenza d’appello che era stata pronunciata esattamente un anno fa, i primi di luglio.

La Corte d’Appello di Firenze aveva spazzato via la pesante condanna, a nove anni di carcere e 80mila euro di provvisionale, che era stata pronunciata nel novembre del 2018 dal tribunale di Pistoia nei confronti dell’uomo, che era stato accusato di aver abusato della figlioletta quando la bimba aveva fra i quattro e i cinque anni.

I giudici fiorentini lo avevano assolto con formula piena. L’uomo si era sempre dichiarato innocente. Una dolorosa vicenda maturata in un contesto di disagio familiare e collocata, temporalmente, intorno al 2009.

l.a.