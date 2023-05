Accademia Mati, il traguardo Festeggia dieci anni di attività "Sempre più cura per il verde"

Una vera e propria scuola formativa che, partita in sordina e in mezzo ad un settore vivaistico pistoiese concentrato sul vendere piante in tutto il mondo, raggiunge l’importante traguardo dei dieci anni di attività, festeggiato proprio in questi giorni. Stiamo parlando dell’"Accademia del Giardino", uno dei numerosi rivoli della galassia "Mati 1909" che consente di far conoscere davvero a tutti le peculiarità, le tecniche e le caratteristiche per realizzare un giardino, che sia esso a casa propria o in un’azienda, in un luogo pubblico o per grandi ville.

Il tutto anche stando comodamente seduti sul divano di casa grazie all’offerta di corsi webinar sempre più implementata. Ad analizzare il percorso realizzato finora è il direttore e docente dell’Accademia stessa, Federico Di Cara, che ha visto nascere, quasi dal nulla, questa piattaforma formativa divenuta sempre più importante ed apprezzata.

"Lo sviluppo che abbiamo avuto negli ultimi cinque anni è stato notevole – ammette Di Cara – grazie a tanti partner che si occupano di formazione con noi. Un aspetto fondamentale del nostro percorso è quello della vicinanza alle scuole: con loro lavoriamo per trasferire le conoscenze del verde ornamentale, e non solo, ma anche per gli aspetti formativi. L’esperienza, oggi, va avanti su scala nazionale, con un notevole sviluppo recente grazie all’approdo delle lezioni online che hanno aumentato il nostro giro di interessi coinvolgendo tantissime società ed aziende".

Un mondo, quello del verde ornamentale, che ha vissuto il suo rilancio grazie ai mesi di lockdown del 2020 ed una ritrovata, anche se mai sopita, passione per il giardino di tantissime persone. "Il post-pandemia ci ha lasciato un notevole incremento di interesse – prosegue Di Cara – in quei momenti ci siamo accorti che esiste anche un mondo esterno. Il "verde" interessa di più, anche per la formazione e le persone si avvicinano a noi per sapere anche soltanto l’abc del mondo del giardinaggio. Ed è quello che succede coi nostri webinar a cadenza settimanale durante i quali diamo le nostre conoscenze per costruire e manutenere il proprio giardino. Speriamo di ritrovarci fra altri dieci anni per vedere dove ci avrà portato questa strada". Una Accademia che rappresenta, indubbiamente, un orgoglio per la stessa famiglia Mati.

"Dieci anni di impegni e, perché no, anche di problemi visto che è stato un percorso lento dovendo far capire, inizialmente, chi eravamo e cosa facevamo – ammette Francesco Mati riflettendo sull’importante traguardoraggiunto – il Covid, sembra strano, ma ci ha dato una mano tanto che sono esplosi, in quei mesi, i corsi online. In questo percorso non mancano le soddisfazioni: da eventi di spessore, a libri pubblicati fino a convegni di alto livello. Adesso, però, è il momento di guardare avanti, puntando ai corsi di formazione per i giovani che non vogliono iscriversi all’università ma, facendo questo tipo di corso professionalizzante, possono avere un orientamento migliore e opportunità di rilievo per crearsi interessanti prospettive occupazionali".

Saverio Melegari