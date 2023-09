Abiti da sposa per aiutare i malati di Sla

Una domenica al museo, ma stavolta per una sfilata di abiti da sposa, e con un nobile scopo: aiutare le persone malate di Sla. L’appuntamento è per domani, domenica 17 settembre, con inizio alle ore 21. L’evento si intitola "Sfilata sul pentagramma", da un’idea di Elisabetta Branchetti con l’allestimento a cura di Aisla (Associazione italiana sclerosi amiotrofica) e con la compartecipazione del Comune di Pistoia. La suggestiva cornice sarà quella del giardino di Palazzo Fabroni.

Nozze e solidarietà: si preannuncia dunque come l’evento di settembre, voluto dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, sezione di Pistoia, presieduta da Daniela Morandi che da tanti anni profonde un instancabile impegno a fianco delle persone malate e dei loro familiari. L’ingresso sarà offerta libera. "Uno spettacolo tutto da seguire – annuncia, entusiasta, Elisabetta Branchetti –: le modelle indosseranno una trentina di abiti nuziali che sono stati donati da Dante Tessuti di Prato, prima della chiusura della storica azienda, ad Aisla Pistoia, che ora li mette a disposizione di chi lo desidera a partire dalla simbolica cifra di 400 euro. Il ricavato servirà a finanziare le attività della sezione pistoiese, in special modo la preziosa fisioterapia domiciliare e i progetti di supporto della sezione Aisla di Prato".

E Daniela Morandi aggiunge: "Scegliere uno di questi splendidi vestiti diventerà un atto d’amore: con una piccola donazione sarà possibile avere un capo da sogno e la consapevolezza di aiutare e sostenere le persone che sono state colpite dalla malattia".

Ospite d’onore della serata sarà Eki, il vincitore di "All Together Now", il programma tv condotto da Michelle Hunziker dove è stato valutato da Rita Pavone, J-Ax, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Tra i protagonisti della serata, le cantanti-modelle Giulia Colzi, Mirea Berti, Caterina Calieri, Sofia Orlandini e Rebecca Vestrini, le modelle Matilde Mucci, Virginia De Luca, Denise Luongo, Elisa Niccoli, Elisabetta Tognoni, Martina Lucchesi, Sofia Giovannelli e Ilaria Signorini.

Fra gli ospiti, il "campione dei campioni" di "Don’t forget the lyrics" Adriano Mariotti, la violinista Francesca Cavicchi, i cantanti Michelangelo Fattori, Enrico Tonelli, Matteo De Angelis, Filippo Martelli e Lorenzo Petrescu, la ballerina Sara Frediani e i danzatori di Progetto Danza Toscana, Sabino e Chanel. Tutti eseguiranno brani di grande presa, ma i titoli saranno rivelati soltanto domani sera.

"Grazie a Conad Nord Ovest, Arredamenti Macchini, Belinda Intimo, Vivai Massimo Bartolini e Carmela Hair Look che sostengono l’iniziativa – ci tiene a sottolineare l’organizzazione –. Grazie a Elisabetta Branchetti per la direzione artistica e conduzione, a Cecilia Ricciarelli direttrice del backstage, al fotografo Sandro Nerucci, a Federica Panconi, a Gaia, Martina ed Elena dello staff e al Comune di Pistoia". Sarà una serata veramente speciale.

Gianluca Barni