Abetone nel mondo. Magrini ambasciatore: "Ama i nostri monti"

Un nuovo capitolo nel rapporto tra sport, cultura locale e turismo. Nei giorni scorsi, infatti, Riccardo Magrini ha ricevuto l’onorificenza di ‘ambasciatore dell’Abetone nel mondo’. Magrini, ex ciclista e commentatore sportivo originario di Montecatini, è stato scelto dall’amministrazione come interprete ideale per rappresentare le eccellenze del comune all’esterno: le sue telecronache sportive hanno costantemente menzionato e promosso Abetone Cutigliano, contribuendo significativamente alla visibilità del territorio e alla promozione delle sue bellezze. Recentemente, il consiglio comunale ha adottato un regolamento per l’assegnazione di onorificenze, mirato a riconoscere chi, come per l’appunto il ‘Magro’ ha fatto del proprio impegno un ponte tra la comunità locale e il mondo esterno. "Magrini – spiega Leonardo Corsini, consigliere comunale di maggioranza e responsabile del dipartimento Sport e tempo libero – ha a cuore la nostra montagna e spesso durante le sue telecronache in diretta rammenta, cita e omaggia le persone e il territorio di Abetone, fornendo così pubblicità e prestigio a livello nazionale e oltre. Questo riconoscimento va a ricompensare almeno in parte tutto ciò che Magrini ha dato al nostro comune e continua nella direzione delineata e condivisa di farci conoscere fuori dai nostri ‘confini’, non solo in ambito sportivo, ma anche per le peculiarità culinarie e di qualità della vita. Grazie al contributo del ‘Magro’ proveremo a riportare l’attenzione del grande ciclismo sul nostro territorio, in modo che esso stesso diventi volano di turismo legato al mondo delle due ruote. Il nostro Comune – conclude Corsini – non aveva un regolamento per l’assegnazione di onorificenze, quindi ci siamo adoperati con gli uffici e il segretario per scrivere un documento che normasse il tutto. Con Riccardo proveremo anche a riportare l’attenzione del grande ciclismo sul nostro territorio, magari anche lavorando per riportare un arrivo del Giro d’Italia nel territorio di Abetone Cutigliano".

Davide Costa