A tutto libri, un successo di pubblico per il "Giallo al Castello"

Ha avuto successo il primo ciclo della rassegna Giallo al Castello, una serie di incontri con autori di libri gialli nella corte della villa Smilea. A settembre si terrà il secondo ciclo con altre tre serate. "C’è stata una cornice di pubblico importante e in crescendo – afferma l’assessore alla cultura del Comune di Montale Francesco Barontini – chi è venuto la prima sera è tornate anche alle altre e si è arrivati nell’ultimo incontro a una sessantina di presenze, merito degli autori che hanno saputo intrattenere e catturare il pubblico e della brillante conduzione di Maurizio Gori. Siamo davvero soddisfatti di questa iniziativa e invitiamo tutti alla ripresa della rassegna nel mese di settembre". L’assessore ringrazia l’Auser di Montale "per il contributo determinante alla realizzazione di questo importante festival e per tutte le altre attività che svolge nel territorio". Il "Giallo al Castello" si avvale della collaborazione essenziale dell’associazione Giallo Pistoia che ha rilevato quanto la villa Smilea offra un contesto molto adatto alle tematiche del genere giallo. "Con tutta probabilità – dice l’assessore Barontini – verrà lanciato un progetto a lungo termine su un Festival del Giallo da tenersi nella villa Smilea".

I tre incontri di luglio hanno avuto come protagonisti gli scrittori Bruno Ialuna, Andrea Gamannossi, Paolo Romboni, Franco Burchietti e Davide Gadda. Il programma del secondo ciclo prevede, venerdì 13 settembre, l’incontro con Patrizia Rasetti e Alberto Vivarelli coordinato da Rossella Chietti e l’incontro del 20 settembre con Lucia Focarelli, Laura Vignali e Fabio Baldassarri coordinato dal presidente dell’associazione Giallo Pistoia Giuseppe Previti. Tra i due incontri è previsto un appuntamento a sorpresa, una "cena con delitto" nella corte del castello il giorno 18 settembre (le modalità per la prenotazione verranno definite e comunicate in seguito dal Comune).

Giacomo Bini