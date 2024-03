A tutto libri, oggi una maratona di eventi tra San Giorgio, palazzo De Rossi e Saturnana

Sabato tra i libri. La maratona parte oggi alle 17 dalla Biblioteca San Giorgio dove si presenta il libro "Ippolito Desideri. Alla scoperta del Tibet e del buddhismo" di Enzo Gualtiero Bargiacchi (Metilene, 2023). Intervengono Michela Catto dell’Università di Torino e Alessandro Pagnini della Fondazione Francis Bacon. Il volume costituisce una biografia di Desideri, precursore del dialogo interreligioso e dell’incontro pacifico tra culture. Un racconto puntuale che l’autore ha saputo ricostruire in decenni di appassionato impegno, con un lavoro composto da ricerche bibliografiche e archivistiche, oltre che da numerosi viaggi in Tibet e in varie regioni dell’Asia. Durante la presentazione saranno proiettati video di Bargiacchi e foto del suo viaggio in Tibet. Alle 17.30 al saloncino della musica di Palazzo de’ Rossi l’associazione Giallo Pistoia ospita lo scrittore pistoiese Stefano Salmoria con il libro "La Brigata del Pentcho" (Edizioni Effigi). Dialogheranno con l’autore Giuseppe e Maurizio Gori, con letture a cura di Marco Leporatti e musiche di Giovanni Caddeo e Stefano Nerozzi. L’evento vede la collaborazione del Comune di Pistoia e il sostegno dalla Fondazione Caript. Ancora alle 17.30 ma a Saturnana, nei locali della ex scuola, spazio al lancio dell’ultima ristampa del poema "La storia delle sette ragazze ossia la grotta delle fate" scritto da Ferdinando ‘Nandino’ Bardini. Dopo una prima ristampa uscita nel 2009, una seconda promossa dall’associazione per il Laboratorio di Saturnana, che grazie al sostegno della Fondazione Caript e Farcom promuove attività culturali. La presentazione sarà curata da Lorenzo Cristofani. Alle 18.30 aperitivo al circolo: info: 347.2442509 o 333.8264415.