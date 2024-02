A scuola alla scoperta del web per un uso consapevole di internet

Con il progetto Social-mente responsabili, fortemente voluto e studiato dal Comune di Quarrata, per un costo complessivo di 8.240 euro, finanziati per il 70% da un contributo regionale e per il restante dal Comune, le classi della secondaria di secondo grado dei comprensivi Nannini di Vignole e Bonaccorso di Quarrata affrontano il tema dell’uso consapevole di internet per contrastare bullismo e cyberbullismo. Il progetto prevede varie iniziative, tra le quali quella appena iniziata a Vignole specifica per le sole prime medie, del patentino digitale.

E’ questa infatti la fascia d’età in cui i ragazzi sempre più in modo autonomo e senza il controllo degli adulti si avventurano nel navigare in rete più frequentemente. Il percorso pedagogico di Media Education attraverso il Patentino digitale ha dunque come obiettivo di fornire gli strumenti idonei a comprendere meglio le dinamiche e i messaggi offerti dai media e a rielaborarli autonomamente, approcciandoli in maniera critica. L’attività, realizzata in collaborazione con Regione Toscana, Istituto degli Innocenti, Polizia Postale e Ufficio scolastico regionale, consiste in un percorso formativo di 10 ore in formazione a distanza (FAD), che porterà a fornire a studenti e studentesse un bagaglio di competenze digitali che saranno utili per navigare in rete e nei social network con consapevolezza e responsabilità.

Il percorso, che coinvolge oltre alla scuola anche le famiglie, prevede anche che al termine venga rilasciato ai ragazzi partecipanti un "patentino digitale", in modo da dare concretezza all’idea di aver acquisito una maggiore consapevolezza. Contemporaneamente il progetto offre agli insegnanti di ogni ordine e grado una formazione specifica sulle competenze digitali attraverso l’erogazione di workshop gratuiti.