A Pistoia si gira ’Il treno dei bambini’. Con Netflix e Cristina Comencini

Il centro cittadino, e non solo, sarà protagonista di un nuovo film, uno dei più attesi per il prossimo anno fra le produzioni di Netflix Italia. Si tratta de "Il treno dei bambini" che vedrà dietro la macchina da presa la regista Cristina Comencini, con la pellicola che trae spunto dall’omonimo romanzo, riadattato, scritto da Viola Ardone. Alcune scene sono già state girate a Napoli, altre a Reggio Emilia ma una parte del film avrà come ambientamento location insolite in città. Ecco perché, se già in questi giorni aggirandosi per le vie del centro storico qualcuno si imbatterà in una troupe con tanto di telecamere e ciak, non ci sarà da stupirsi: le riprese, infatti, sono previste fino alla fine del mese con richieste, va detto, decisamente particolari. Il set sarà allestito sia all’interno della "Cattedrale" dell’area ex Breda di via Pertini e al vicino deposito dei rotabili storici della Fondazione FS: a livello locale, soprattutto quest’ultimo aspetto viene vissuto come una importante visibilità per una eccellenza culturale e turistica cittadina da poter legare anche alle prospettive di sviluppo della Porrettana. Inoltre, per due giorni dal 25 al 27 novembre, il set si sposterà all’interno della palestra "Terzilio Bizzarri" in via Bindi a Monteoliveto. Il cast si preannuncia di livello importante con la presenza di Serena Rossi, una delle attrici italiane più in vista del momento, Barbara Ronchi, Christian Cervone e la partecipazione di Stefano Accorsi. Il film è un viaggio attraverso la miseria e la generosità del popolo italiano nel secondo Dopoguerra che viene visto con gli occhi di un bambino che si ritrova diviso fra due madri. Visto il titolo del film, si capisce bene il legame con i treni e con i rotabili storici. Un’iniziativa che il Comune di Pistoia ha sposato in pieno, come dimostra una recente delibera di Giunta, visto che si è optato per una compartecipazione alle scene che si svolgeranno in città: questo avverrà attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, dei luoghi richiesti con un mancato introito di poco meno di 20mila euro per le casse comunali perché "la città vedrà accresciuta la propria attrattività turistica grazie ad una più ampia riconoscibilità dei suoi luoghi".