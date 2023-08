A Orsigna il libro di Geia Laconi

Un bellissimo spaccato di vita, il libro presentato a Orsigna scritto da Geia Laconi, nuora del compianto Tiziano Terzani: "La figlia dell’uomo tigre". La presentazione del libro, organizzata dall’Associazione Convivio e allietata dalla voce di Sara Runza si è trasformata in una agrodolce riflessione introspettiva su quanto abbiamo capito della nostra vita e quanto invece ci sarebbe stato utile capire. "Il libro – ha detto Roberto Agnoletti nel corso della presentazione – è una scusa per calarsi in un’altra dimensione". L’opera narra la relazione tra una figlia e il padre che, anche se intrisa d’amore profondo, si muove su un sentiero quasi sempre difficile da percorrere senza inciampi e non sempre facile da accettare o da capire, come la relazione, appunto, con i sogni dei genitori rimasti impigliati nella rete del perbenismo borghese e ipocrita in cui sono naufragati i sogni belli dei protagonisti del ’68.

An.Na.