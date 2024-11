A Natale ’compra a Pistoia’. Una carta da regalo speciale per incentivare il commercio

Sostenere il commercio locale è da sempre uno dei punti cardine del programma di Fratelli d’Italia. Ed è proprio questo l’obiettivo con cui, anche nel 2024, è stata rilanciata e rinnovata l’iniziativa "Compra a Pistoia", presentata ieri in Galleria Nazionale con il sostegno del consigliere regionale Alessandro Capecchi. Per il quinto anno consecutivo, sempre in modalità differenti, Fdi farà sentire la propria vicinanza ai commercianti pistoiesi e quest’anno lo farà consegnando nei vari negozi una particolare carta regalo. A spiegare com’è nata l’idea è stato Luca Davagni, coordinatore comunale del partito. "La carta regalo che distribuiremo riporta il simbolo di Piazza del Duomo, uno dei luoghi maggiormente significativi della nostra città, e non presenta alcun simbolo di partito. Pensiamo che sia un prodotto originale ed innovativo e confidiamo di riscontrare il parere favorevole sia da parte dei commercianti che dei cittadini. Lo scorso anno avevamo proposto solamente delle locandine ad affiggere fuori dai locali, che quest’anno saranno riproposte assieme alla carta regalo che rappresenta un tocco in più. Ci teniamo molto a sostenere il commercio locale e iniziative come queste per noi sono essenziali. Proprio per questo motivo, nelle prossime settimane, in città saremo presenti anche con alcuni banchini in cui distribuiremo i volantini".

L’iniziativa ha riscontrato il plauso anche da parte del movimento Gioventù Nazionale, come spiegato da Matteo Pomposi: "Siamo da sempre favorevoli ad attività che sensibilizzino e diano un aiuto concreto al commercio locale. La carta regalo è perciò l’incentivo ideale per spronare il più possibile la cittadinanza a fare acquisti sul territorio". "L’attenzione al nostro territorio è un tema sempre più impellente - ha aggiunto la consigliera comunale Francesca Capecchi - e per Fratelli d’Italia rappresenta una priorità dal giorno zero. La scelta di inserire un simbolo come Piazza del Duomo sottolinea quanto sia forte l’attaccamento che abbiamo a questa causa. Pistoia è una città che ha grande potenziale e può offrire tantissimo ai suoi concittadini. Sta anche a noi trovare le modalità ideali per veicolare questo messaggio".

