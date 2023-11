50 anni di... Santomato. Festa grande per il circolo

Hanno avuto un grande successo di partecipazione i nove giorni di festeggiamenti del 50esimo anniversario del Circolo Arci di Santomato. L’ultimo atto è stata l’intitolazione del Salone della Musica, quello che ospita il Santomato Live, a Giancarlo Bracciali detto "Bistino", uno storico volontario, amatissimo da tutti alla casa del popolo, che è morto il 4 dicembre 2022. Alla commossa cerimonia hanno partecipato tra gli altri l’ex onorevole Lido Scarpetti, la consigliera regionale Federica Fratoni e il sindaco di Prato Matteo Biffoni. In ricordo di Bistino è stata affissa una targa nel salone ed è stata dedicata una serata di musica live con la musica dei Queen, che era la sua preferita. Il calore della memoria, la fierezza per una storia prestigiosa, l’omaggio alla dedizione dei tantissimi volontari hanno caratterizzato 50esimo anniversario che è stato anche una dimostrazione di vitalità di un circolo in salute, anche dal punto di vista finanziario, che si proietta verso il futuro con la sua capacità rara di mobilitare persone e idee.

Legittima quindi la soddisfazione della presidente Mila Bartoletti, che per ragioni personali non ha potuto partecipare alle manifestazioni, e degli altri dirigenti rappresentati da Stefano Bindini e da Riccardo Michelozzi, curatore della mostra fotografica e del libretto storico sul circolo che è andato a ruba (nuova ristampa in corso).

Tra le serate con maggiore partecipazione quella dedicata alla solidarietà nei riguardi delle popolazioni colpite dall’alluvione, sia quelle emiliane che quelle toscane. Il circolo ha accolto i rappresentanti del circolo gemellato di Baracucco di Cesena alla presenza del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. C’è stato, durante il fitto programma dei festeggiamenti, anche un momento di riflessione e dibattito sul ruolo delle case del popolo e dei circoli Arci con l’intervento tra gli altri della presidente provinciale dell’Arci Silvia Bini e del responsabile della cultura dell’Arci Toscana Stefano Carmassi. Ogni espressione della vita associativa del circolo è stata ricordata, dallo sport, all’ intrattenimento e all’ educazione dei più piccoli, con l’inaugurazione della bacheca di libera lettura. In cucina sono stati rivisitati i piatti storici dell’eccellente ristorazione del circolo di Santomato.

Giacomo Bini