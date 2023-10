35 anni di Infanzia Sant'Angelo a Pistoia: "Una grande avventura"

Una grande serata di festa per celebrare un traguardo altrettanto importante come quello dei 35 anni di attività. È quanto accaduto sabato scorso nei locali della parrocchia di San Michele Arcangelo a Bottegone per omaggiare il lavoro e i sacrifici portati avanti, in questo lunghissimo periodo di tempo, da tutti coloro che si sono adoperati per il funzionamento della “Scuola dell’Infanzia Sant’Angelo“, vero punto di riferimento per il paese visto che, da quelle stanze adiacenti alla chiesa, ci sono passate intere generazioni di bottegonesi. Allietati da un gustosissimo menu a base di pesce curato e realizzato da alcuni genitori e nonni appassionati di cucina, erano presenti oltre 320 persone: volontari, semplici paesani, alunni oggi diventati grandi ed i bambini che invece compongono, adesso, le classi che, nonostante il periodo difficoltoso passato durante la pandemia, hanno raggiunto numeri davvero importanti a dimostrazione del buon lavoro portato avanti nel corso degli anni.

"È stata una splendida serata di festa – fanno sapere dall’Associazione Civile Bottegone che si occupa della gestione della scuola – un modo per ritrovarsi tutti insieme, dai più piccolini fino a chi ha già i capelli bianchi in testa, ma con un unico obiettivo: fare qualcosa di importante per la nostra struttura. E, al termine dell’evento, è stata raccolta una importante somma che servirà per migliorare ulteriormente l’accoglienza e la strumentazione a disposizione delle nostre maestre e di tutti coloro che gravitano intorno alla scuola. Vogliamo, pertanto, ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a celebrare al meglio un traguardo così bello ed importante".

S.M.