Ciclismo: il libro che racconta la carriera di Giovanni Visconti

San Baronto, 1 Maggio 2023 - Questione di un paio di settimane poi dal 15 maggio uscirà il libro su Giovanni Visconti scritto dal collega Enzo Vicennati. Lo annuncia lo stesso Visconti ricordando il titolo “Un primo, sessanta secondi” e aggiungendo …… in tutti i sensi…… quante sconfitte per raggiungere ogni vittoria……… Da metà maggio il volume nelle librerie e su Amazon, con i racconti di vita di un bimbo palermitano che mai avrebbe immaginato di diventare un ciclista professionista. I viaggi, i duri allenamenti, le rinunce ed il sacrificio di lasciare la famiglia in età adolescenziale. Le tante sconfitte e le vittorie sudate, c’è tutto in questa storia di Visconti. Il campione sul suo profilo social ringrazia l’autore Enzo Vicennati che ha saputo tirare fuori il meglio dai suoi ricordi, Mulatero Editore e Alvento - italian cycling magazine - per aver creduto nel progetto. An.Mann.