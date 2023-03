Tre grandi pittrici che hanno fatto la storia

Donne, l'iniziativa dello scorso anno in Comune

Pisa, 13 marzo 2023 – L’8 marzo si celebra la Festa della Donna o meglio, la Giornata Internazionale della Donna. Questo giorno dedicato al riconoscimento delle lotte portate avanti dalle donne e alle loro conquiste sul piano dei diritti, dell’economia e della politica contro le discriminazioni e le violenze di cui, ancora oggi, sono vittime in molte parti del mondo.

E proprio in occasione del mese della donna, Azzuro Donna di Pisa, nell’ambito del cartellone delle iniziative per il «Marzo delle Donne 2023» a cura dell'assessorato alle Pari Opportunità e del Consiglio Cittadino, organizza venerdì 17 marzo, alle 17 nella Sala Regia di Palazzo Gambacorti, il convegno: «Donne nell’arte che hanno plasmato la storia». Saranno prese in considerazione tre grandi artiste: Artemisia Gentileschi , Frida Khalo, Marina Abramovic le loro storie sono affascinanti. Ognuna, a suo modo, ha dovuto affrontare una sfida e superare un ostacolo. tutte sono riuscite a lasciare un segno nella storia dell’arte.



La presentazione delle opere delle artiste saranno accompagnate dalla lettura di poesie .

Relatrici : Veronica Manghesi, poeta e la prof. Marianella Paglianti , storica dell’Arte

Interverranno Silvia Silvestri presidente Consiglio Cittadino Pari Opportunità, Raffaella Bonsangue vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità, Rita Pieri coordinatrice regionale Azzurro Donna. Introduce e coordina Virginia Mancini, consigliere comunale e coordinatrice Provinciale Azzurro Donna.