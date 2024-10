Tir esce fuori strada e si ribalta, camionista intrappolato nell'abitacolo

Pisa, 18 ottobre 2024 - Esce fuori pista e resta intrappolato nell'abitacolo ma viene salvato dai vigili del fuoco. La squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa è intervenuta alle ore 7.14 sulla strada regionale 439 al km 100 IX nel Comune di Volterra per un incidente stradale.

Secondo quanto emerso, il sinistro ha visto coinvolto un autoarticolato che trasportava bevande, che per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada ribaltandosi.

La squadra di Saline di Volterra è riuscita a tirare fuori il conducente del mezzo per poi consegnarlo al personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Volterra per i rilievi di loro competenza. In corso le indagini.