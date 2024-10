Sudtirol-Pisa, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

PISA, 17 OTTOBRE – Riparte il campionato dopo la sosta: e il cammino del Pisa capolista riprende dal Trentino Alto-Adige, dallo stadio “Druso” di Bolzano, ospite del Sudtirol. Gli uomini di Valente, dopo due sconfitte consecutive, prima della pausa per le nazionali hanno conquistato un successo per 0-2 in trasferta a Cosenza, giocando oltre metà partita con l’uomo in meno. La scorsa stagione, sul prato del “Druso” vinsero i nerazzurri con la doppietta di Valoti. Adesso, gli uomini di Inzaghi vogliono continuare a prolungare la propria corsa. Ma quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv e streaming, oltre che in radio? In seguito, tutte le informazioni.

SUDTIROL-PISA: LUOGO E ORARIO

La partita tra il Sudtirol e il Pisa si disputerà allo stadio “Druso” di Bolzano sabato 19 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 15:00.

PROBABILI FORMAZIONI

Inzaghi, in vista di una trasferta molto complicata, avrà recuperato Matteo Tramoni e Jan Mlakar. Rientra dalla squalifica anche Emanuel Vignato, con un settore di attacco che così rientra dall’emergenza. Ballottaggio Lind-Bonfanti in attacco. SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Kofler, Ceppitelli, Giorgini; Molina, Arrigoni, Zedadka, Rover; Casiraghi, Tait; Odogwu. Allenatore: Federico Valente. PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G.Bonfanti; Touré, Marin, Piccinini, Beruatto; Moreo, Arena; N.Bonfanti. Allenatore: Filippo Inzaghi.

SUDTIROL-PISA: L'ARBITRO

Per Sudtirol-Pisa, il designatore Rocchi ha scelto come arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. A completare la squadra arbitrale ci saranno Marcello Rossi della sezione di Biella e Andrea Bianchini di quella di Perugia. come guardalinee. Il quarto assistente sarà Gianluca Renzi della sezione di Pesaro. Per quanto riguarda il var, l’addetto sarà Francesco Meraviglia di Pistoia, mentre come assistente ci sarà Giacomo Paganessi di Bergamo. Con Marchetti arbitro il Pisa ha cinque precedenti, vincendo quattro volte (una ai rigori) e pareggiato in una sola occasione. La prima volta risale al 29 luglio 2018 quando il Pisa sconfisse all’Arena la Triestina ai calci di rigore, dopo il 2-2 in seguito a 120. Marchetti in quella stagione ha diretto anche il ritorno dei quarti di finale playoff tra Pisa e Carrarese terminato 2-1. Quindi, lo 0-0 con la Reggina all’Arena e le vittorie (2-1 e 3-0) contro Perugia e Brescia nel 2022-23.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita del “Druso” di Bolzano avrà il proprio fischio d'inizio alle ore 15:00. La partita sarà visibile su DAZN, sia nell’app che in smart tv. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza in F.M.100.2 e ovviamente ancora tramite la app “Casa Pisa”, oltreché in streaming sul sito radiobrunotoscana.it. Su PuntoRadio vi sarà invece un commento della partita con inviati sul campo pronti a intervenire. Lorenzo Vero