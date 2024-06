Studenti pro Palestina si accampano davanti alla Gispoteca, oggi il senato accademico

Pisa, 13 giugno 2024 - Un centinaio di studenti pro Palestina si sono "accampati" stamani all'esterno della Gipsoteca di Pisa, nel centro storico cittadino, dove è in corso il senato accademico in seduta congiunta con il consiglio di amministrazione dell'Ateneo pisano dedicata al conflitto mediorientale. La protesta è pacifica ed è stata promossa, dicono gli organizzatori, "per tenere gli occhi dell'opinione pubblica aperti sulla situazione di Rafah e sull'Università di Pisa affinché adotti scelte tese a eliminare la ricerca scientifica legata a scopi militari e interrompa le collaborazioni con Israele". La piazza dove è stata montata la "acampada" è stata chiusa al traffico ed è presidiata dalle forze dell'ordine, anche se la situazione è tranquilla. La riunione di Senato accademico e cda è tuttora in corso e sta affrontando il tema delle relazioni dell’Ateneo pisano con aziende inserite nella filiera bellica e con istituzioni accademiche collocate in paesi coinvolti in situazioni di guerra.