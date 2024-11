Volley, la Verodol Cbd Casciavola ospita il Blu Volley Quarrata

Casciavola (Pisa), 8 novembre 2024 - Rinfrancata dalla bella vittoria di Viareggio, torna fra le mura amiche del Pala Pediatrica la Verodol CBD Casciavola che per la sesta giornata del campionato di serie c affronta, sabato 9 alle 21, il Blu Quarrata Volley, avversario inedito, mai affrontato nelle ultime stagioni perché costantemente inserito in un girone diverso, ma formazione ormai da molti anni sul palcoscenico della massima serie regionale e che lo scorso anno ha sfiorato i playoff chiudendo la stagione a solo una lunghezza dal terzo posto.

Si tratta quindi di una partita difficile per le squadra di Tagliagambe che dovrà affrontare l’avversario con grande attenzione e concentrazione e magari con quell’entusiasmo, derivante dal successo di domenica, che serve a gettare il cuore oltre l’ostacolo. In casa rossoblù si deve fare ancora i conti con le condizioni fisiche di Barsacchi, la schiacciatrice rossoblù difficilmente sarà della partita, lo staff casciavolino deciderà solo in prossimità del fischio d’inizio se impiegare o meno la giocatrice. Queste le atlete a disposizione di coach Tagliagambe. Palleggiatori: Lilli e Panelli; opposti: Vaccaro e Corsini; centrali: Ciampalini, Bolognini, Bacherini e Di Pasquale, schiacciatrici: Messina, Melani, Barsacchi e Casarosa liberi: Marsili e Centi. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.